Rafinha, l'Inter punta allo sconto ma il Barcellona mette un paletto

L'Inter è al lavoro per il riscatto di Rafinha. Secondo gli accordi stretti con il Barcellona il club nerazzurro, qualora volesse trattenere il brasiliano, dovrebbe versare nelle classe del club blaugrana 35 milioni di euro più 3 di bonus.



Come riferisce Epsn i nerazzurri puntano però a uno sconto perché giudicano la cifra troppo alta. I catalani sarebbero anche disposti a trattare, perché il 25enne non rientra nel progetto tecnico di Valverde, ma non vogliono che la società di corso Vittorio Emanuele scenda sotto i 30 milioni di euro.



Sarebbe questo l'unico paletto posto nell'eventuale nuova trattativa che potrebbe aprirsi. Resta da capire se l'Inter, soddisfatta dal rendimento crescente del centrocampista, ritenga questo sconto sufficiente o meno.