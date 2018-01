Rafinha, l'Inter insiste: il Barça chiede 30 mln per il riscatto

Continua la trattativa tra l'Inter e il Barcellona per Rafinha. I nerazzurri hanno già incassato il sì del centrocampista e ora, insieme all'intermediario Innocentin, sono al lavoro per abbassare le pretese dei blaugrana. Per l'eventuale riscatto del 24enne i catalani chiedono infatti 30 milioni (includendo anche dei bonus), troppi per i nerazzurri che ne avevano messi sul piatto 15 (più bonus).



Il club di corso Vittorio Emanuele non intende mollare perché, come detto ha trovato l'accordo con il brasiliano, e perché si tratta di un profilo molto importante per rinforzare la rosa di Spalletti. Rafinha per caratteristiche tecniche potrebbe infatti ricoprire diversi ruoli (mediano, ala destra e trequartista).



A dispetto delle richieste che arrivano dalla Spagna la volontà del giocatore in situazioni come queste è determinante: non è dunque utopistico pensare a un'intesa tra le due società entro la fine della prossima settimana.