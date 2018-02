Racing, Martinez: "Il mio passaggio all'Inter non è ancora concluso"

"Il mio passaggio all'Inter non è ancora concluso. Ci sono state offerte ed incontri ma a oggi sono un giocatore del Racing e voglio dare tutto per questa maglia. Si saprà qualcosa quando ci sarà concretezza, che ora però manca". Lautaro Martinez al portale argentino Pagina 12 nega che sia stato già raggiunto l'accordo definitivo tra il club di Avellaneda e l'Inter, nonostante il viaggio del ds nerazzurro Ausilio all'inizio di febbraio e le parole del presidente Blanco (la società di Corso Vittorio Emanuele è comunque tranquilla perché sembra davvero tutto fatto per il trasferimento).



L'attenzione del 20enne è rivolta adesso alla squadra biancoceleste e la giovane punta spera di convincere Sampaoli in ottica Mondiale: "Il ct è venuto a vedermi in occasione della gara in cui ho segnato una tripletta all'Huracan, oltre che agli allenamenti. Mi ha detto che devo continuare a lavorare, davanti ho campioni del calibro di Agüero, Higuain e Icardi: per essere al loro livello devo fare del mio meglio".