Psg, via alla rivoluzione: Emery verso Roma, asta per Verratti

A fine mese, dopo la finale di Coppa di Francia fissata per il prossimo 27 maggio, si saprà qualcosa di più del futuro di Verratti. Al momento la situazione resta apparentemente tranquilla, come conferma il suo agente Donato Di Campli, che ai microfoni di Premium Monday ha dichiarato: “Il momento del Psg non è dei più felici e non è giusto parlare di queste cose, ma di sicuro chiederemo un incontro alla società per discutere del futuro di Marco”.

E chissà chi troverà il procuratore di Verratti a quell'incontro, visto che stamane l'Equipe ha ipotizzato un'estate decisamente rovente a Parigi. Il cambiamento non è soltanto legato alla guida tecnica, Emery, al quale non basterebbe l'altra Coppa nazionale per salvare una stagione negativa con la precoce eliminazione agli ottavi in Champions subendo l'umiliante remontada e la mancata conquista della Ligue1.

Roberto Mancini è in pole per la successione del tecnico basco. La Roma, grazie ai buoni uffici del neo ds giallorosso Monchi, è già in pressing su Emery, ma nel Psg oltre all'allenatore potrebbe pagare anche Kluivert, tanto che si parla del possibile approdo a Parigi di Antero Henrique, ex direttore sportivo del Porto il cui primo colpo sensazionale potrebbe essere Bakayoko del Monaco.

E' chiaro che l'arrivo del centrocampista monegasco potrebbe agevolare l'uscita di Verratti. Il Barcellona, ma anche la Juve e l'Inter, attendono di capire cosa produrrà l'imminente rivoluzione - sportiva - a Parigi.