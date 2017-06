Psg, "Verratti tornerà in Italia, non so quando"

Il futuro di Marco Verratti è già scritto, anche se non si sa quanto sia vicino o lontano. Donato Di Campli, procuratore del centrocampista del Paris Saint Germain, lascia aperta la questione: "Spero per il Psg che rimarrà il più a lungo possibile ma è sicuro che prima o poi tornerà in Italia per giocare in Serie A, anche se non so esattamente quando" le sue parole in esclusiva a Premium Sport. Offerte per Verratti non ne sono arrivate, anche perché "non ha prezzo e non è in vendita". Neanche la Juventus si è fatta sentire? "Mai trattato" chiude lapidario Di Campli.