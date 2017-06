Psg, Verratti può cambiare aria: Juve o Bayern nel destino

D'improvviso, si sono spente tutte le luci nella 'Ville Lumiere' ed il buio è calato in tutta la Parigi che tifa Psg, mentre ancora non si ferma l'onda lunga del day after. Ma è vicino il tempo dell'analisi e c'è già chi conta le settimane in cui il tecnico spagnolo Emery rimarrà sulla panchina del Psg, nonostante un contratto che scadrà solo tra un anno e mezzo.



Un impegno di lunga durata, comunque fino al 2021, è quello che lega attualmente Marco Verratti in Francia, ma dopo la nottata di Barcellona anche il suo orizzonte potrebbe cambiare. Lui non ha mai fatto mistero di trovarsi bene all'ombra della Tour Eiffel e di voler condividere il progetto di crescita e di ambizione del club più amato dalla casa regnante del Qatar.



Il contraccolpo dell'eliminazione potrebbe però spingere lo stesso giocatore a voler cambiare aria. Le opportunità non mancano: un ritorno in Italia (potrebbe essere la Juventus) oppure un trasferimento in Germania, nel Bayern Monaco di Ancelotti, al posto di Xabi Alonso che, a 35 anni, ha appena annunciato il ritiro a fine stagione.

Irma D'Alessandro