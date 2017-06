Psg, Verratti pronto alla rottura per il Barcellona

Marco Verratti ha in testa solo il Barcellona: questo raccontano i due principali quotidiani catalini, Mundo Deportivo e Sport. Il primo è riuscito anche a intercettare l'azzurro nelle vacanze ad Ibiza ma senza ricavare dichiarazioni significative ("Non posso parlare ora, mi spiace"), il secondo descrive la strategia messa a punto da giocatore e blaugrana per forzare il matrimonio.



Il Psg non sente ragioni, non vuole privarsi di Verratti che quindi ha davanti a sé tre strade. La prima prevede il silenzio radio, almeno a livello ufficiale, lasciando che sia il procuratore Di Campli (che ha già avuto un confronto, negativo, con il ds parigino Henrique a Milano) a lavorare sotto traccia e ad occuparsi di tutto. Se la cosa non bastasse, incontro privato tra Verratti e il Barça dove il giocatore esprimerebbe la ferma intenzione di provare l'avventura in Spagna.



Solo in caso di estrema necessità, Verratti sarebbe pure pronto a rompere con il Psg. Sia con dichiarazioni pubbliche di amore verso il Barcellona, sia evitando di presentarsi al ritiro dei vicecampioni francesi previsto il 4 luglio. Solo allora Bartomeu effettuerebbe una prima offerta ufficiale, anche se dalla Catalogna negano sia vicina ai 100 milioni di euro sinora paventati.