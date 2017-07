Psg, Verratti: "Io prigioniero? Non sono parole mie, mi scuso"

Il primo giorno di scuola è pieno di buoni propositi e Marco Verratti li ha messi subito in atto. Si è presentato in ritiro il giorno in cui era previsto che si presentasse e dopo la bufera cominciata alla fine del campionato per il suo possibile passaggio al Barcellona, si è voluto scusare con il Psg: "Abbiamo trascorso dei giorni difficili - ha detto in un video pubblicato dal club -. Ho visto quello che ha dichiarato il mio agente e voglio solo dire che non sono parole mie. E quindi voglio scusarmi con tutti, con il club, con i compagni e con i tifosi".



In un'intervista al Corriere dello Sport, Donato Di Campli, agente di Verratti, si era espresso così: "La verità è che Marco ora è come se fosse in prigione al PSG. E’ un prigioniero dell’emiro. Non vogliono cederlo al Barcellona. Mi hanno detto che lasciarlo andare al Barcellona sarebbe come portare via Totti dalla Roma. Il Barça punta su Marco almeno da un anno, ma la situazione si è arroventata in questi giorni. Al-Khelaifi mi ha detto: ‘se vendo Marco, a Doha non mi perdonerebbero mai’. E io vengo insultato sui social: mi chiamano 'traditore', 'mercenario', 'Raiola di Francia'..."



Verratti ha voluto smentire il suo procuratore: "Sono molto felice di stare qui e ora il mio unico pensiero è allenarmi bene. So che il Psg crede molto in meno e voglio ancora scusarmi per quanto trapelato nei giorni scorsi. Se sono diventato un giocatore di calcio è solo grazie al Psg ed è per questo che sono dispiaciuto. È un errore pensare che siano mie parole e spero non accadano più cose del genere. Tenterò di fare del mio meglio per la mia squadra e per il futuro di questa grande società".