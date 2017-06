Psg, Verratti dice no al rinnovo: vuole solo il Barcellona

Ha perso qualche ora della sua vacanza a Ibiza e l'impressione è che, in generale, si sia perso tempo. Giovedì Marco Verratti e il suo agente Donato Di Campli hanno incontrato i dirigenti del Psg a Parigi, ma il blitz si è rivelato infruttuoso perché la proposta del presidente Al Khelaifi e del direttore Henrique Antero non è piaciuta al giocatore.



Niente rinnovo, dunque, e ora il muro contro muro va avanti: Verratti ha ribadito al club il suo desiderio di trasferirsi al Barcellona ed è andato via da Parigi dopo un'ora di colloquio senza riuscire a convincere il Psg a cederlo. Toccherà ai catalani a questo punto fare un'offerta ufficiale al Paris Saint Germain: Verratti ha rinnovato l'ultima volta la scorsa estate ottenendo un contratto da 7 milioni a stagione.