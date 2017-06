Psg, Verratti: "Barcellona ora o mai più"

Il triangolo Paris Saint Germain-Marco Verratti-Barcellona promette di essere il tormentone più appassionante del calciomercato europeo. La posizioni delle tre parti è chiara ed apparentemente inconciliabile: i blaugrana sono pronti ad offrire 100 milioni di euro, l'azzurro non vede l'ora di abbracciare Messi & co. ma da Parigi non ci sentono e dichiarano il giocatore più che incedibile.



Come spesso succede in questi casi, sarà probabilmente il calciatore a fare la differenza. E, secondo il Mundo Deportivo, Verratti è deciso a tutto per far sì che questa avvenga: "Il Barcellona ora o mai più" avrebbe confidato ad amici, lusingato dalle recenti parole di Xavi ("É l'uomo giusto per il Barça") e affascinato dal ricordo della vacanza ad EuroDisney con Messi.



Verratti, nonostante le promesse di Al-Khelaifi, sarebbe rimasto scottato dall'ultima stagione: la remuntada proprio ad opera dei catalani in Champions e la Ligue 1 sfumata per mano dei super-giovani del Monaco hanno portato a lunghe riflessioni con l'amico-procuratore Di Campli e poi avrebbe deciso di partire. Il braccio di ferro è in atto, sarà un'estate rovente.