Psg-United, clamoroso scambio in vista? "Offerto Verratti per Pogba"

Paris Saint-Germain e Manchester United potrebbero dare vita a un clamoroso 'scambio' di mercato. Secondo quanto riferisce il Sun il il club di Al-Kheliafi sarebbe infatti disposto a offrire Marco Verratti, che non rientrerebbe nei piani del nuovo tecnico Thomas Tuchel (nonostante secondo alcune indiscrezioni fosse pronto il rinnovo), per ricevere in cambio le prestazioni Paul Pogba. I campioni di Francia darebbero ai Red Devils anche un importante conguaglio ecomomico.



Come è noto Pogba, assistito dal proprio agente Mino Raiola, ha chiesto allo United di lasciare l'Inghilterra perché non è mai riuscito a entrare nelle grazie di José Mourinho, con il quale il rapporto è stato abbastanza tormentato in queste ultime due stagioni come ammesso dall'ex Juventus. Il francese ha un contratto fino al 2021 con i Diavoli Rossi ma, per usare le sue parole in merito a una permanenza all'Old Trafford, "non si può mai essere sicuri di nulla".