Psg, ufficiale: Thiago Silva rinnova fino al 2020

Thiago Silva continuerà a vestire la maglia del Paris Saint Germain. Il club francese ha ufficiliazzato il rinnovo del difensore brasiliano - accostato anche alla Juventus negli ultimi mesi - fino al 2020. È un immenso piacere per me prolungare il contratto con il Paris Saint Germain. Qui ho trovato un meraviglioso club dove poter crescere. Sono molto orgoglioso di essere il capitano di questa squadra, che ha vinto tutto in Francia nelle ultime due stagioni e che ha anche guadagnato il rispetto di tutta Europa grazie alle sue prestazioni in Champions League. Abbiamo ancora alcuni grandi sogni da realizzare e sono convinto che continueremo a far felici i nostri tifosi".



Tra i più soddisfatti della firma dell'ex giocatore del Milan, c'è senz'altro Nasser Al-Khelaifi, presidente del Psg: "Sono molto contento del rinnovo del contratto di Thiago Silva. È un capitano straordinario che sa leggere il gioco in campo e che fa valere la sua autorità in campo. I nostri sostenitori hanno sempre apprezzato la sua esemplare combattività: la sua presenza continuerà ad aiutare il club a crescere. Il Psg e il suo capitano devono ancora essere scritte delle grandi pagini di storia".

Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la prolongation du contrat de Thiago Silva jusqu’au 30 juin 2020 #ThiagoSilva2020 pic.twitter.com/HrGXTa0F3H — PSG Officiel (@PSG_inside) 22 dicembre 2016