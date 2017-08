Psg, ufficiale Neymar: "Sono qui per vincere"

Neymar è ufficialmente un giocatore del Paris Saint Germain (al netto del parere dell'Uefa sul pagamento della clausola al Barcellona). Il brasiliano ha firmato fino al 2022, vestirà la maglia numero 10 lasciatagli da Pastore e vuole debuttare già sabato contro l'Amiens (diretta tv esclusiva su Premium Sport alle 17, la presentazione al pubblico sarà alle 15:45). Domani la conferenza stampa alle 13:30.



O'Ney ha rilasciato le prime parole da attaccante del Psg sul sito ufficiale: "Sono estremamente felice di essere qui, in uno dei club più competitivi da quando mi sono trasferito in Europea. Voglio dare una mano ai compagni per vincere i trofei che tutti i tifosi sognano. L'ambizione e la passione di questo club mi hanno convinto a venire qui, ad accettare questa sfida. Da oggi farò tutto il possibile per aiutare i miei nuovi compagni, per aprire nuovi orizzonti per questo club e per portare felicità ai milioni di sostenitori in tutto il mondo".



Questo, invece, il commento del presidente Al-Khelaifi: "È con grande gioia e orgoglio che accogliamo Neymar, uno dei migliori giocatori al mondo, al Psg: ha mentalità vincente, un carattere forte e il senso di leadership. Porterà un'energia molto positiva a questo club. In sei anni abbiamo costruito un progetto molto ambizioso che ci ha già portato al più alto livello del calcio nazionale ed europeo. Oggi, con l'arrivo di Neymar, sono convinto che saremo ancora più vicini, con il sostegno dei nostri fedeli tifosi, a realizzare i nostri più grandi sogni".

SU INSTAGRAM IL SALUTO AL BARCELLONA

Neymar ha voluto salutare il Barcellona con un lungo post su Instagram: "La vita di un atleta si muove attraverso le sfide. Barcellona è stata più di una sfida. Sono arrivato in Catalogna a 21 anni, ricordo i miei primi giorni nel club a condividere lo spogliatoio con idoli come Messi, Valdes, Xavi, Iniesta, Puyol, Piqué, Busquets e altri con l'aspettativa di giocare in un club che è "mes que un club". Ho avuto l'onore di giocare con il più grande atleta che abbia mai visto in vita mia e sono sicuro che non ne vedrò uno migliore (Messi, ndr). Amo Barcellona e Catalogna. Ma un atleta bisogno di sfide. E per la seconda volta nella mia vita vado contro mio padre. Papà, capisco e rispetto la tua opinione, ma la mia decisione è questa, ti chiedo di sostenermi come hai sempre fatto. Sento nel mio cuore che è il momento di andare via. Si tratta di una decisione difficile, ma presa con la maturità dei miei 25 anni. Barcellona, ​grazie di tutto! Psg, arrivo: che Dio ci benedica e ci protegga!".

PUNZECCHIATURA A PIQUÉ: "SE FIRMA"