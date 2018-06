Psg, Trapp: "Buffon è una leggenda, sarebbe speciale allenarsi con lui"

Kevin Trapp è pronto ad accogliere Gigi Buffon al Psg. Il portiere tedesco, che nell'ultima stagione ha perso il posto da titolare in favore di Areola, si è espresso così in un'intervista a Le Parisien: "Se dovessero arrivare tutti i portieri accostati al Psg saremmo in 15 in quel ruolo. Buffon è certamente una leggenda, quello che fatto negli ultimi anni è incredibile, considerando soprattutto età e livello di gioco".



"Lavorare al suo fianco - aggiunge l'estremo difensore 27enne - sarebbe un'esperienza speciale. Se dovesse arrivare davvero sarebbe interessante allenarmi vicino a un portiere come lui".



L'ex numero 1 della Juventus è stato squalificato per tre giornate in Champions dalla Uefa a causa dello sfogo contro l'arbitro Oliver dopo la sfida con il Real e ora attende soltanto il pronunciamento dell'Uefa nei confronti del club francese in merito al Fair Play Finanziario: prima di allora l'affare non potrà concretizzarsi.