PSG, quanti "italiani" nel mirino: Perisic, Gabigol e non solo

Il Paris Saint-Germain di Emery non ha rispettato le aspettative di inizio stagione, essendo attualmente terzo in Ligue 1, a -7 dal Nizza di Mario Balotelli.



I parigini, che in estate hanno perso Zlatan Ibrahimovic, si rinforzeranno sul mercato a partire da gennaio e nella lista di Emery ci sono tanti giocatori che militano in Serie A.



L'Equipe ha analizzato, ruolo per ruolo, le esigenze della squadra, carente in alcune zone del campo. Oltre al ruolo di trequartista, dove i preferiti sono James Rodriguez e Isco, piace Jorginho del Napoli per il centrocampo, dove Thiago Motta inizia a palesare gli ovvi limiti di un 34enne.



Per gli esterni, invece, spunta il nome di Ivan Perisic dell'Inter, che piace come El Ghazi e Draxler, ex obiettivo della Juventus. Per l'attacco, infine, c'è un altro interista: Gabriel Barbosa, meglio noto come Gabigol e oggetto misterioso di questi primi tre mesi di stagione. Con lui anche Carlos Bacca, da tempo accostato ai pargini e possibile sacrificio del Milan, dopo l'exploit di Lapadula.