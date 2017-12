Psg, Pastore: "Il mio agente parla con l'Inter"

Javier Pastore è un nome ricorrente nelle strategie di mercato dell'Inter: vuoi perché Luciano Spalletti cerca un giocatore adatto a stare più vicino in campo ad Icardi, vuoi perché è un pallino di Walter Sabatini che lo portò a Palermo. Se ne era parlato l'estate scorsa, se ne sta riparlando per gennaio e El Flaco non nega: "Il mio agente ha avuto alcuni contatti con l'Inter ma senza raggiungere un accordo. Quello nerazzurro è un club che mi piace molto e mi piacerebbe molto tornare in Italia se dovessi lasciare il Psg" le parole al Mundo Deportivo.



Strada spianata per Ausilio e Sabatini quindi? Per niente: "Walter è un amico e ci parliamo pesso ma non c'è nulla di più. Non ho detto addio ai miei compagni, ultimamente ho giocato molto, ho ancora un anno e mezzo di contratto e sono felice. Volevo giocare di più e ora sta succedendo, mi interessa solo questo".



Volontà dell'argentino a parte, i nerazzurri hanno bisogno di due requisiti per fare grossi colpi di mercato: cedere una pedina di valore - vedi Joao Mario - e strappare condizioni di favore, come un prestito con obbligo di riscatto.