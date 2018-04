Psg, Pastore: "Ho bisogno di chiarezza sul futuro"

Con la Ligue 1 saldamente in mano e la Champions League sfumata, la Coupe de la Ligue era di fatto l'ultimo vero obiettivo stagionale del Paris Saint Germain: ecco perché tanti protagonisti della squadra parigina, dopo aver festeggiato il titolo, hanno già iniziato a parlare di futuro nonostante manchino ancora due mesi al termine della stagione.



Tra questi anche Javier Pastore, vicinissimo all'Inter a gennaio e, a sentire lui, ancora in bilico: "È possibile che questo sia uno degli ultimi titoli vinti con la maglia del Psg, non lo so con certezza, ho ancora un anno di contratto e vedremo".



L'argentino continua: "Se dovesse rimanere Emery? Non è questione di allenatore, se dovesse restare parlerò con lui, se ne dovesse arrivare uno nuovo gli chiederei cosa pensa di me. Ma dipende anche dal club: dobbiamo parlare perché ho bisogno di chiarezza, di sapere che obiettivi hanno con me, se vogliono che rimanga o meno".