Psg, offerta da 170 milioni per Milinkovic-Savic

Un'estate da oltre 400 milioni di euro, fiori all'occhiello Neymar e Mbappé, ma nessuna intenzione di fermarsi: il Paris Saint Germain è pronto ad un nuovo maxi-colpo e questa volta pescherà in Italia. Voci su Dybala a parte, secondo il Corriere dello Sport il nuovo obiettivo dei parigini si trova a Roma e precisamente in casa biancoceleste: Sergej Milinkovic-Savic.



La Lazio, per bocca del ds Tare, qualche mese fa aveva confermato ai nostri microfoni di aver rifiutato un'offerta superiore ai 70 milioni di euro ma Al-Khelaifi sarebbe pronto al rilancio offrendo più del doppio: 170 milioni di euro. Cifre impensabili anche considerando il monitoraggio della Uefa per il Fair Play Finanziario (che però l'emiro vuole far abolire) ma, come ha insegnato il Psg, niente è economicamente impossibile.



Dietro questa operazione ci sarebbe la regia di Jorge Mendes che farebbe da intermediario tra la capolista di Ligue 1 e Kezman, agente di Milinkovic-Savic: il potente procuratore portoghese questa estate aveva condotto la trattativa che aveva portato Keita dalla Lazio al Monaco.