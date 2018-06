Psg obbligato a cedere, in standby l'affare Buffon

Nasser Al-Khelaifi da tempo ripete che un'eventuale sanzione dell'Uefa al Paris Saint Germain per mancato rispetto del Fair Play Finanziario sarebbe sorprendente e ingiusto ma a Nyon sembrano pensarla diversamente: secondo quanto riporta l'Equipe, venerdì verrà presa una decisione e le previsioni non sono rosee per il club parigini.



Dopo la scorsa estate bulimica con gli acquisti di Neymar (222 milioni di euro) e Mbappé (in prestito ma con obbligo di riscatto da 180 milioni, da versare al Monaco in queste settimane), al Psg verranno chieste cessioni per 70-90 milioni entro il 30 giugno e solo allora saranno concessi movimenti in entrata.



È evidente che la situazione influisce anche sull'affare Buffon: sinora il rinvio dell'ufficialità è stato causato dall'attesa per l'entità della squalifica del portiere in seguito alle dichiarazioni post-Real Madrid in Champions League, ma anche l'aspetto economico del club potrebbe allungare nuovamente i tempi se non addirittura far saltare la trattativa.