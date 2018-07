Psg, Neymar sul mercato, ma Tuchel vuole Dybala

Neymar non è più al centro del progetto del Psg. Arrivato la scorsa estate per 222 milioni di euro, ha faticato a entrare nel cuore dei tifosi e della società. Così, dopo un Mondiale deludente, stando all'emittente radiofonica spagnola Onda Cero, che cita una fonte della federcalcio del Qatar, il club sarebbe disposto a cederlo. Le stesse fonti hanno precisato che la società ha chiuso la porta ad una possibile cessione di Mbappè e che proseguono i colloqui per un eventuale trasferimento di Neymar al Real Madrid.



In ogni modo, il Psg lascerà decidere all'allenatore Thomas Tuchel che a quanto pare non considera il brasiliano fondamentale come Mbappè e sarebbe disposto a lasciarlo andare in cambio di una contropartita adeguata. Tra i nomi circolati c'è anche quello di Paulo Dybala.