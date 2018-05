Psg, Neymar spinge per andare al Real Madrid

Neymar prova a forzare la mano. Secondo Marca l'attaccante brasiliano, che sta recuperando dall'infortunio al quinto metatarso del piede destro e ha ricominciato a palleggiare, insieme al suo entourage avrebbe detto a chiare lettere al presidente Nasser Al Khelaifi che vuole lasciare il Psg dopo solo una stagione in Ligue 1.



La punta verdoro si è pentita della scelta fatta la scorsa estate, non ha legato con diversi compagni di squadra (Cavani e gli argentini Di Maria, Lo Celso e Pastore) e da tempo sogna di andare al Real Madrid (avrebbe già incontrato alcuni emissari dei blancos). Fino a oggi il club parigino ha opposto resistenza ma ora potrebbe cedere per la molto probabile sanzione dell'Uefa a causa del mancato rispetto del Fair Play Finanziario. La società francese ha aquistato Neymar 12 mesi fa spendendo 222 milioni e adesso per lasciarlo partire chiederebbe tra i 260 e i 300 milioni di euro: la cifra non sembrerebbe spaventare Florentino Perez, pronto a cedere alcuni big per incassare quantomeno 100 mln.



ll presidente dell merengues dovrebbe poi affrontare la questione dell'ingaggio: Neymar percepisce 37 milioni all'anno e il suo arrivo rischia di creare qualche turbolenza in tal senso nello spogliatoio perché Cristiano Ronaldo guadagna 23 mln e in estate dovrà trattare il rinnovo. Il rischio di una eventuale 'guerra tra primedonne' è concreto...

NEYMAR COMINCIA A PALLEGGIARE DOPO L'INFORTUNIO