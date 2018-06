Psg, "Neymar si è ri-offerto al Barcellona"

Mentre le voci su un possibile approdo al Real Madrid si sono via via più affievolite (anche perché i blancos hanno risolto solo di recente la questione allenatore con Lopetegui e bisogna ancora capire cosa farà Cristiano Ronaldo), Marca lancia una voce ancora più incredibile del trasferimento di Neymar dal Paris Saint Germain ai campioni in carica in Champions League.



Secondo il quotidiano spagnolo, dopo il no di Griezmann, l'attaccante brasiliano si sarebbe ri-offerto al Barcellona, club dal quale è andato via non senza polemiche solo una stagione fa. O' Ney avrebbe mandato avanti una persona del suo entourage per capire eventuali margini di manovra per un affare che avrebbe del clamoroso, per costi e implicazioni di cuore (per quanto riguarda i tifosi).



Anche Marca mette le mani avanti: trattativa al limite dell'impossibile ma la possibilità di soffiare Neymar ai rivali del Real sarebbe un'occasione ghiotta...