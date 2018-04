Psg, Neymar prepara la (nuova) fuga

A Parigi sono sicuri, ormai rassegnati: stanno vivendo ciò che è successo un anno fa ma dall'altra parte della barricata. Neymar sta preparando il secondo piano di fuga in due anni, biglietto di sola andata (ma sarebbe un ritorno) per la Liga: destinazione Real Madrid. El Pais ricostruisce le mosse del brasiliano delle ultime settimane, partendo dal "peccato originale": l'infortunio al piede del 25 febbraio e la successiva eliminazione del Psg dalla Champions League che, unita agli screzi con parte dello spogliatoio, ha convinto il giocatore che l'avventura parigina non sia più giusta per la sua carriera.



Il presidente Al-Khelaifi a metà marzo si è recato in Brasile, dove O' Ney si sta curando, per convincerlo a rilasciare una dichiarazione ufficiale dopo che le voci di una sua partenza a fine anno iniziavano a diventare invadenti. Niente da fare, il brasiliano ha detto noi a lui, al ds Henrique e Jean Ribes (direttore della comunicazione del Psg), rifiutando anche di tornare in anticipo a Parigi per festeggiare il vicino titolo nazionale della squadra.



Non a caso Neymar, mentre i compagni strabattevano il Monaco vincendo la Ligue 1, ha postato un video su Instagram mentre giocava a poker on-line, indizio di una strategia per irritare l'ambiente e convincersi a lasciarlo partire. Il problema è che Al-Khelaifi non cederà così facilmente, sul contratto del brasiliano non c'è una clausola come quella usata dal Psg col Barcellona (scatterà solo dal primo settembre) e il Real Madrid sa che trattare con il presidente significa sfidare il Qatar, con tutte le conseguenze (economiche, politiche, di sponsor) del caso.



La Ligue finirà il 19 maggio, Emery continua a ripetere che Neymar si presenterà almeno per l'ultima giornata di campionato: un evento improbabile, un indizio ulteriore della decisione del brasiliano di andarsene.