Psg, "Neymar ha chiesto la cessione di Cavani"

Da domenica sera in Francia, ma evidentemente non solo, non si parla d'altro. La lite in campo (e quella presunta negli spogliatoti con tanto di rissa sfiorata) tra Neymar e Cavani per la battuta prima di una punizione e poi di un calcio di rigore ha fatto il giro del mondo e stando a quanto scrivono in Spagna potrebbe avere grosse ripercussioni anche sul calciomercato e in particolare su quello italiano.

Secondo il quotidiano iberico "Sport", infatti, la stella brasiliana ex Barcellona, ormai simbolo designato del Psg, avrebbe cominciato a dettare legge all'interno dello spogliatoio e non solo, chiedendo al presidente del club la cessione del Matador. Neymar - sostiene il quotidiano - vuole liberarsi di tutti quei giocatori che rischiano di rubargli la scena.

Difficile pensare che Cavani possa lasciare Parigi già a gennaio (anche perchè ha già giocato in Champions), ma in estate il divorzio al momento sembra inevitabile. Quale futuro allora per l'attaccante uruguaiano? Il Matador non ha mai nascosto la sua voglia di tornare a Napoli per vincere con il club azzurro, ma non c'è solo il Napoli. Già, perché in estate si è parlato spesso di un'interesse della Juventus per l'attaccante e se Marotta fiuta l'affare...