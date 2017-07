Psg, Neymar firma giovedì

Il giorno giusto per Neymar dovrebbe essere giovedì: come riferito dalla nostra corrispondente da Parigi, Valentina Clemente, durante YouPremium Mercato, O'Ney dovrebbe firmare il contratto con il Paris Saint Germain tra circa 48 ore. A riprova di ciò, anche le conferme che piovono da più parti sulla macchina organizzativa dei francesi che si sta già mettendo in moto: stando a quanto si scrive in Francia, infatti, il club di Parigi avrebbe intenzione di aprire completamente il Parco dei Principi per la presentazione del capitano del Brasile al suo nuovo pubblico.



Intanto la Uefa vigila sull'affare, come confermato da Andrea Traverso (direttore esecutivo della sostenibilità finanziaria) a Sport: "Non abbiamo ricevuto lamentele da parte di altri club ma comunque indagheremo sul Psg. Come qualsiasi altra squadra, il club francese deve rispettare le regole e deve dimostrare di non avere perdite oltre i 30 milioni di euro nei prossimi tre anni: Neymar impatterà a lungo sui bilanci, devono fare le cose per bene". Traverso ha poi sostenuto l'efficacia del Fair Play Finanziario: "I debiti dei club europei sono passati dai 1.700 milioni del 2011 ai 300 di oggi. Poi, certo, si può sempre migliorare ogni cosa".