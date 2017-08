Psg, Neymar dribbla la Liga e paga la clausola al Barcellona

Neymar può considerarsi un nuovo giocatore del Paris Saint Germain. Gli avvocati del brasiliano hanno pagato la clausola al Barcellona, dopo che in mattinata - come riferito da Marca - si erano visti respingere il versamento dalla Liga. Uno stop che non ha spaventato il Psg: nel pomeriggio i legali si sono recati nella sede del Barça a versare i soldi, gesto che ha portato al comunicato ufficiale del club blaugrana.



"I rappresentanti legali di Neymar si sono recati presso gli uffici del club e hanno effettuato il pagamento della clausola di 222 milioni per conto del giocatore, in relazione alla risoluzione unilaterale del contratto che univa entrambe le parti - si legge nella nota -. Il Barcellona adesso trasmetterà all'Uefa i dettagli di questa operazione perché possa valutare eventuali responsabilità disciplinari che possono derivare da questo caso". Si deciderà entro il 31 agosto.



La Liga in ogni caso non può bloccare il trasferimento e la Fifa potrebbe dare al giocatore un transfer provvisorio: l'ormai ex blaugrana secondo RMC ha firmato un quinquennale e vorrebbe scendere in campo già sabato nella sfida contro l'Amiens nella prima giornata di Ligue 1 (diretta esclusiva su Premium Sport HD alle 17).

SCONTRO LIGA-LIGUE 1

"Con le nostre azioni - ha spiegato il presidente della Liga Javier Tebas all''Equipe - non abbiamo l'obiettivo di impedire i trasferimenti, ma di impedire che la Liga venga utilizzata come meccanismo di illeciti. Il nostro obiettivo è che il Psg sia sanzionato".

La Ligue 1 con una nota ufficiale si è schierata in favore dell'attaccante brasiliano e del Psg. "La Ligue 1 è sorpresa e non comprende il rifiuto della Liga di accettare il pagamento della clausola rescissoria di Neymar. - si legge nel comunicato - La Ligue 1 chiede dunque alla Liga di attenersi ai regolamenti Fifa e alle proprie funzioni". "La Ligue 1 - prosegue la nota - sostiene il Psg e spera che Neymar giochi nel campionato francese. Gli uffici legali della Ligue 1 supporteranno e saranno a disposizione del Psg per approvare tempestivamente il contratto di Neymar".

L'ESPERTO: "LA LIGA NON PUO' BLOCCARE IL TRASFERIMENTO"

La decisione della Liga spagnola di non accettare il pagamento della clausola di rescissione di Neymar non dovrebbe impedire l'approdo del brasiliano al Psg, come spiega un avvocato esperto in diritto sportivo a La Vanguardia. Secondo Xavier Canal, Neymar dispone di varie opzioni. Può depositare l'assegno di 222 milioni a nome del Barcellona presso un notaio o fare direttamente un bonifico alla Liga. Il Psg potrebbe cosi chiedere alla Fifa di formalizzare un trasferimento provvisorio del giocatore. La Liga - che rappresenta le società di calcio della Liga spagnola - non ha ancora indicato le ragioni del rifiuto.

PASTORE: "CEDERO' A NEYMAR LA MAGLIA NUMERO 10"

Javier Pastore ha fatto sapere, in un'intervista a Cadena Ser, che cederebbe volentieri la maglia numero 10 a Neymar. Questo, ha spiegato lasciando intendere che il gesto sia farina del suo sacco, per "metterlo subito a suo agio" e "dargli il mio benvenuto". "So che è una piccola cosa - ha aggiunto - ma voglio che senta il mio sostegno perché tutti insieme dobbiamo vincere la Champions League".