Psg-Neymar, chiusura vicina: "Pagheremo la clausola entro 24 ore"

Ormai ci siamo, l'affare del secolo è alle ultime battute e presto sarà ufficiale. Dopo il giro del mondo di ieri, Neymar è tornato a Barcellona, ma solo per salutare compagni e staff prima di trasferirsi al Psg. Il brasiliano si è presentato in mattinata al centro sportivo dei blaugrana e nell'occasione ha annunciato a Messi e agli altri il proprio addio.

Niente allenamento, dunque, ma solo una visita-lampo per congedarsi. Nella giornata di ieri si era sparsa addirittura la voce che Neymar dovesse andare in Qatar per effettuare subito le visite mediche per il Psg. Niente di tutto questo, invece, anche se si tratterà di attendere soltanto qualche giorno.

Nonostante qualche frenata nella trattativa (la Liga ha minacciato di non accettare il pagamento della clausola), l'affare dovrebbe chiudersi definitivamente nei prossimi giorni. Il Psg è sempre più fiducioso di poter chiudere prima della fine della settimana, a Parigi contano di annunciare Neymar entro venerdì sera, 24 ore prima dell'esordio in Ligue 1 contro l'Amiens.

La conferma arriva anche dal Barcellona, che in mattinata ha diffuso un comunicato ufficiale in cui conferma che il giocatore ha chiesto di andare via, ma sottolinea anche di pretendere l'intero pagamento della clausola rescissoria (222 milioni) in un'unica soluzione: "Il giocatore Neymar Jr., accompagnato dal suo padre-procuratore, ha comunicato al Barcellona questa mattina la sua decisione di lasciare la società, in una riunione tenuta negli uffici direttivi - si legge - Il Club ha comunicato loro che la clusola da 222 milioni dovrà essere versata interamente. Inoltre, in risposta alla richiesta del bonus per l'estensione del contratto, il Club ha ancora una volta chiarito che l'importo rimane depositato presso un notaio fino a quando il caso sarà risolto. Il giocatore resta tesserato per il Barcellona e ha il permesso di non prendere parte all'allenamento".

Il Barça: "Neymar via col permesso dell'allenatore"

Neymar Jr no se entrena con permiso del técnico #FCBlive — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 2 agosto 2017

Wagner Ribeiro: "Entro il venerdì il Psg pagherà la clausola"

L'agente Wagner Ribeiro, che assiste Neymar insieme al padre dell'attaccante, prima di partire per Londra ha dichiarato ai cronisti presenti all'aeroporto di Barcellona: "Entro domani il Psg pagherà al Barcellona la clausola da 222 milioni di euro e per venerdì potrà annunciare l'acquisto del giocatore".