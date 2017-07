Psg, Neymar arriva 'a costo zero': aggirato il Fair Play Finanziario...

Il Psg e Neymar si avvicinano a grandi passi. L'attaccante brasiliano del Barcellona non ha fatto rientro in Spagna con il resto della squadra dopo la tournée negli Usa ma si è fermato a Shanghai per una serie di impegni commerciali. Secondo quanto riferisce il Mundo Deportivo, la punta domani potrebbe trasferirsi dalla Cina a Doha, in Qatar, per effettuare le visite mediche con il club parigino.



Club parigino che avrebbe trovato la stratagemma per aggirare il Fair Play Finanziario imposto dall'Uefa. In che modo? Secondo quanto riferiscono i media francesi la Qatar Sports Investment, riconducibile a Nasser Al-Khelaifi, presidente e proprietario del Psg, darebbe al giocatore, quale testimonial principale dei Mondiali del 2022, 300 milioni di euro. Così lo stesso Neymar pagherebbe al Barça la clausola rescissoria, si svincolerebbe e da svincolato potrebbe firmare con il Psg.



Nel frattempo il padre e procuratore della stella verdeoro è atterrato a Barcellona (ha viaggiato sullo stesso aereo del vice presidente blaugrana e e responsabile marketing e comunicazione, Manel Arroyo e l'ex bandiera Carles Puyol), non ha voluto rilasciare dichiarazioni ai cronisti presenti e anzi ha battibeccato con uno di loro. Sono insomma ore davvero calde.