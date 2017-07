Psg, Meunier: "Neymar? Aspettiamo ancora un po'..."

Thomas Meunier, qualche giorno fa, aveva invitato i suoi followers a inviare 220 milioni di messaggi per sapere se Neymar sarebbe arrivato o no al Psg. La telenovela deve appassionarlo molto perché quando Piqué ha pubblicato il post "Se queda" ("Resta", n.d.r.) con la foto del brasiliano, il terzino destro francese ha subito replicato su Twitter con una serie di messaggi a dire il vero un po' criptici.



Ha cominciato scrivendo: "Dai, siete sotto stress...". Poi ha continuato: "Se pensate che sia una sciocchezza non occorre che ritwittiate". E infine: "Sembra che vi abbia preso un colpo. Aspettiamo ancora un po'. Scoop tra parentesi". Quale scoop? Quale parentesi? Insomma, Meunier (che pure quest'anno potrebbe giocare pochissimo con l'arrivo di Dani Alves o magari potrebbe essere ceduto) ha voglia di scherzare. O forse sa qualcosa che gli altri non sanno...