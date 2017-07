Psg, la richiesta del Barcellona: 222 milioni più Verratti per Neymar

Il Neymar visto nel Clasico di International Champions Cup (leggero infortunio ma pronto rientro in campo, mezzo assist per Rakitic nel gol del 2-0 con successiva esultanza e mezza litigata con Carvajal per una rimessa laterale) non sembra un giocatore voglioso di lasciare la sua squadra eppure, dietro le quinte, le dirigenze di Barcellona e Paris Saint Germain continuano a lavorare per il trasferimento dell'estate.



Dani Alves, grande amico del brasiliano, gli ha mandato un messaggio pesante: "Sii coraggioso ed egoista, ti aspetto qui". E lui, dopo la partita contro il Real Madrid, si è intrattenuto nello spogliatoio per 15 minuti: c'è chi ha parlato di discorso di addio ai compagni di squadra.



Rimane lo scoglio più grande, quello dei soldi. Il Barcellona vuole che la clausola da 222 milioni sia "pagata fino all'ultimo euro", parole del presidente Bartomeu, mentre il Psg sa che così facendo dovrebbe pagare imposte accessorie che farebbero schizzare il prezzo fino a sfondare quota 300 milioni di euro.



Come trovare la quadra? Secondo Mundo Deportivo, i blaugrana hanno fatto questa proposta ai francesi: pagateci i 222 milioni di euro e dateci uno tra Verratti (difficile), Di Maria, Draxler o Rabiot. Superata economicamente la clausola, la tassa non dovrebbe essere versata al fisco spagnolo e il Psg si libererebbe di uno stipendio pesante: proposta che Al-Khelaifi valuterà ma difficilmente inserirà nella trattativa il regista azzurro.