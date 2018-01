Psg, l'avvocato di Neymar: "Nessuna nuova clausola"

Il mezzo litigio con Cavani di inizio stagione, le voci su possibili fazioni nello spogliatoio, i primi accostamenti al Real Madrid e i fischi dei tifosi per aver "rubato" un penalty a Cavani: la prima metà stagione di Neymar al Paris Saint Germain non è stata tutta rose e fiori. Ecco perché in Spagna e in Francia c'è chi crede ciecamente a una partenza del brasiliano verso Madrid a fine anno, per sostituire Cristiano Ronaldo.



La novità delle ultime ore è la possibile esistenza di una clausola (sarebbe una prima volta per la Ligue 1) nel contratto tra O'Ney e Psg, dello stesso valore di quello pagato dallo sceicco Al-Khelaifi la scorsa estate: 222 milioni di euro. Messa così, per il Real Madrid sembra tutto "facile": a giugno basta pagare 222 milioni di euro per acquistare Neymar, previo accordo con il giocatore (ovviamente).



Ma dal Brasile arriva la secca smentita uno degli avvocati del brasiliano, Marcos Motta: "Posso garantire che nel suo contratto non esiste clausola di alcun tipo" le parole a Radio Globo.