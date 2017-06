Psg, Kluivert: "Verratti non andrà via da Parigi"

Da un ex milanista arriva una piccola doccia gelata a Inter e Juve, le due squadre italiane che più di ogni altra vorrebbero Marco Verratti. "Marco è un giocatore molto importante per noi - spiega Patrick Kluivert, d.s. del Psg - dirige il nostro centrocampo: non va via, appartiene al Psg".



Kluivert ha parlato anche delle voci su Leo Messi: "Se stiamo pensando a Messi che non ha ancora rinnovato il contratto? Chi non lo vorrebbe nella propria squadra, ma al momento non ci stiamo pensando.”