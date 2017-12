Psg, il ds: "In estate volevamo Reina ma l'affare è sfumato"

Il Paris Saint Germain nega di essere alla ricerca di un portiere: "Oblak o Donnarumma? Non è vero niente, nessuno di questi nomi può dire di essere stato contattato da noi perché non ne abbiamo bisogno: Areola diventerà il titolare della nazionale francese e abbiamo fiducia anche in Trapp" le parole del ds Henrique a Le Parisien.



Il dirigente dei francesi, però, svela che la scorsa estate era sorto qualche dubbio tra i pali: "Pensavamo di aver bisogno di un portiere per liberare Trapp e dargli l'occasione di giocare con più continuità. Emery conosceva bene Reina, ci abbiamo provato ma alla fine l'operazione non è andata in porto".



Porte chiuse, invece, per Neymar: "Non andrà via: è felice, ama il club e sta bene a Parigi. E non è neanche una questione di soldi". Infine, su Di Maria e Pastore: "Angel nel suo ruolo è il migliore al mondo, Javier ha una lunga storia con la nostra società. Ma dobbiamo considerare tre soggetti: il Psg, i giocatori e il mercato". Pastore è stato accostato all'Inter.