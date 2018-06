Psg, Di Maria sogno del Napoli. L'Inter resta alla finestra

Suggestione Angel Di Maria per il Napoli. Come ricorda il nostro Cristiano Puccetti l'ala argentina del Psg ha il contratto in scadenza nel 2019 e non intende rinnovare a causa del poco spazio trovato nell'ultima stagione per la forte concorrenza in attacco. Il club francese in questo momento poi non ha grosso potere negoziale: deve fare cessioni per 60 milioni entro il 30 giugno come imposto dall'Uefa in materia di Fair Play Finanziario.



Gli azzurri (in caso di partenza di Mertens o Callejon) potrebbero dunque tentare il colpo giocando la carta Ancelotti: El Fideo sotto la guida del tecnico di Reggiolo ha dato il meglio di sé al Real Madrid (stagione 2013-14).



Attenzione anche all'Inter, che aveva seguito il 30enne la scorsa estate. I nerazzurri stanno cercando un esterno offensivo e Di Maria rappresenterebbe il giocatore di caratura internazionale in grado di cambiare il volto del reparto offensivo della squadra di Spalletti. All'inizio di maggio c'era stato un contatto: il ds Piero Ausilio aveva 'promesso' all'ex United di fare un'offerta se i nerazzurri avessero raggiunto la Champions. Vedremo se il club di Corso Vittorio Emanuele manterrà la parola...