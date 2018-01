Psg, Cavani ha perso la pazienza: Juventus in agguato

Edinson Cavani è infuriato. L'ennesima tensione con Neymar (il brasiliano ha tirato il rigore contro il Digione impedendogli così di superare il record di gol di Ibrahimovic) potrebbe essere davvero la goccia che fa traboccare il vaso e spingere l'uruguaiano lontano dal Psg a fine stagione.



Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport la Juventus segue con grande interesse l'evolversi della situazione ed è pronta a sferrare l'assalto per l'ex Napoli in estate qualora dovesse davvero salutare la Francia. Del resto Marotta in passato ha sempre definito "straordinario" il Matador e nel 2016, prima di arrivare a Higuain, la Vecchia Signora aveva pensato proprio a lui ma allora Al Khelaifi aveva blindato la sua stella.



Adesso la storia è completamente diversa e la presenza di Neymar 'impone' un sacrificio: l'eventuale operazione richiederebbe una cifra non inferiore in partenza ai 60 milioni mentre l'elevato ingaggio (10 milioni di euro) verrebbe rimodulato attraverso un contratto quadriennale rispetto al biennale che lega Cavani ai parigini.