Psg, Buffon ci ripensa? Rispunta Donnarumma

Dopo l'addio alla Juventus, sembrava questione di giorni l'approdo di Gianluigi Buffon al Paris Saint Germain. L'affare però era stato rallentato per il timore che l'Uefa potesse bloccare il mercato in entrata a causa del Fair Play Finanziario. Ora che anche questo aspetto sembra superato, ci si chiede ancora come mai non arrivi l'annuncio ufficiale.



Secondo alcune indiscrezioni, Buffon starebbe addirittura ripensando all'ipotesi Psg: non tanto per i primi due anni, quelli da portiere nella squadra campione di Francia, quanto per i due successivi, che nelle intenzioni di Al-Khelaifi dovevano essere da testimonial in vista dei Mondiali in Qatar del 2022.



Se tutto saltasse, si riaprirebbero le porte per un approdo in Francia di Gianluigi Donnarumma: di fronte a un'offerta congrua, quindi attorno ai 60-70 milioni di euro, il Milan non farebbe barricata per la partenza del suo portiere.