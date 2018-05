Psg, Buffon a un passo: a giorni l'annuncio?

Gigi Buffon è davvero vicino al Psg. Il portiere avrebbe raggiunto l'accordo con il club di Al-Khelaifi: si tratterebbe soltanto di sistemare gli ultimi dettagli su un contratto che legherà l'ex numero uno della Juventus ai campioni di Francia fino al 2020 (si parla di un ingaggio da 8 milioni). Già nella giornata di mercoledì potrebbe arrivare l'annuncio di un clamoroso colpo di mercato, inimmaginabile fino a poco tempo fa.



L'estremo difensore si sente ancora in grado di disputare due stagioni ad alto livello ed è dello stesso avviso la società francese, decisa (a dispetto delle enigmatiche dichiarazioni dello stesso Al-Khelaifi) ad affidare non solo la porta ma pure lo 'spogliatoio' a un giocatore considerato come una carismatica icona mondiale.



Anche il nuovo allenatore Tuchel non si era sbilanciato, non chiudendo però all'arrivo del 40enne: "Prima di tutto devo dire che non riesco a immaginare una Juventus senza Buffon, ma sta succedendo. Non lo conosco personalmente, ma vedremo cosa accadrà. In questo momento abbiamo due portieri e dobbiamo essere pazienti, ma prima di tutto devo adattarmi personalmente al fatto che non ci sarà più Buffon in porta per la Juventus".