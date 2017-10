Psg-Barcellona, altro scontro: Al-Khelaifi vuole Coutinho

Nuovo duello in vista tra Barcellona e Psg dopo le roventi polemiche legate al passaggio di Neymar sotto la Torre Eiffel con il pagamento della clausola rescissoria (222 milioni). Come scrive Sport, il club di Al Khelaifi avrebbe messo nel mirino Philippe Coutinho, inseguito a lungo la scorsa estate dai blaugrana. La società di Bartomeu era arrivata a offrire 150 milioni di euro (bonus inclusi) ma, nonostante la chiara volontà del giocatore, il Liverpool aveva fatto muro fino all'ultimo.



Già, la volontà del brasiliano era di trasferirsi in Spagna per giocare con Messi: per questo motivo si era rivelato vano il pressing di Neymar e Dani Alves per convincere il connazionale a vestire la maglia dei vice campioni di Francia, che sarebbero stati pronti a offrire la stessa cifra dei catalani. In vista della sessione invernale del mercato a gennaio il Barcellona tornerà alla carica dovendo però fronteggiare una temibile rivale.



Il ds del Psg Antero Henrique e il suo assistente Maxwell avrebbero avviato i contatti con Coutinho con l'obiettivo di portarlo alla corte di Emery. Difficile possa accadere subito: lo impediscono i conti della società in seguito all'ultima campagna acquisti faraonica. Possibile invece nella prossima stagione quando verranno sacrificati pezzi pregiati(si fanno i nomi di Lucas e Di Maria e anche Cavani potrebbe fare le valigie). Sempre che ci sia ancora il tempo: in Catalogna non hanno intenzione di farsi sorprendere ancora una volta.