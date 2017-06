Psg, assalto a Icardi. L'equipe: "A gennaio difficile, ma..."

Il Psg tenta l'assalto a Mauro Icardi. Il club campione di Francia, che in estate non ha sostituito a dovere Zlatan Ibrahimovic, è infatti alla ricerca di un grande attaccante e avrebbe messo nel mirino il capitano dell'Inter. La bomba la lancia l'Equipe, che sostiene che il tecnico dei parigini Emery vorrebbe il centravanti argentino già nel mercato invernale: “Osservando il rendimento in Italia, 14 gol, non sembrerebbe essere un candidato per il mercato invernale - si legge sul più importante quotidiano sportivo d'Oltralpe - Ma la stagione catastrofica dell’Inter potrebbe portare il club a una separazione”.

Tra gli altri attaccanti tenuti sotto osservazione dal club parigino ci sarebbero, sostiene sempre l'Equipe, anche Bacca del Milan, Immobile della Lazio, Aspas del Celta Vigo, Tevez del Boca Juniors, Van Persie del Fenerbahce, Jonas del Benfica e Rashford del Manchester United, ma il vero obiettivo dello sceicco Nasser Al-Khelaïfi sarebbe proprio Icardi.