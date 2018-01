Psg, Al-Khelaifi a Neymar: vinci la Champions e ti lascio al Real

Continuano le voci attorno a Neymar e il suo possibile trasferimento al Real Madrid: uno scenario che, dopo una sola stagione al Paris Saint Germain, avrebbe del clamoroso anche se - a ben pensarci - non tanto più imprevedibile dell'addio al Barcellona della scorsa estate.



La novità arriva da un giornalista brasiliano di Goal.com che ha anticipato l'unica condizione posta dal presidente parigino Al-Khelaifi al brasiliano per lasciarlo andare via a fine anno: "Portami la Champions League e io ti darò via libera per il Real".



Un'impresa non da poco per una squadra che nella sua storia in campo internazionale ha vinto solo una coppa delle Coppe e una coppa Intertoto. Ma, guarda il destino, la strada verso i blancos per Neymar partirà proprio dalla sfida degli ottavi contro il Real Madrid del 14 febbraio e 6 marzo (solo su Premium Sport).