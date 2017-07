Psg, accordo totale con Neymar: ora sconto dal Barça

A piccoli passi, ma si va avanti. É l'Equipe a raccontare lo stato della trattativa che può portare Neymar dal Barcellona al Paris Saint Germain: nelle ultime ore il brasiliano ha limato gli ultimi dettagli con i francesi, ora l'accordo è totale. Forti della volontà del giocatore, ora i dirigenti del Psg vogliono però uno sconto sulla clausola di 222 milioni di euro: a causa della fiscalità spagnola, le imposte graverebbero sull'affare per circa il 50% della cifra andando ad oltrepassare i 300 milioni.



Ecco perché, anche a costo di pagare più della clausola, i francesi vorrebbero evitare il versamento di 222 milioni di euro precisi. Se però il Barça fosse intransigente, anche solo per una questione di puntiglio, allora non ci sarebbe altra strada per Al-Khelaifi. Il giornale francese conclude che, se come gli risulta il Psg sta trattando con il Barcellona, può farlo solo perché ha l'ok totale di Neymar: e questo faciliterebbe di molto il felice esito del mega-affare.