Psg, 300 milioni per Neymar! E lui cancella il viaggio in Cina

L'ultimo colpo di scena della telenovela Neymar è un'idea che balena nella testa di Al Khelaifi: per portare via il brasiliano da Barcellona "basterebbe" (si fa per dire) pagare la clausola da 222 milioni di euro fissata dai blaugrana e ovviamente convincere il giocatore con un contratto faraonico che, a quanto pare, potrebbe aggirarsi intorno ai 30 milioni a stagione.



Il presidente del Psg, però, sta andando oltre: per evitare un cospicuo esborso di denaro in una sola tranche, sta pensando di alzare l'offerta a 300 milioni, in modo da dilazionare il pagamento in 3 anni, con 100 milioni all'anno di uscite iscritte a bilancio. Come se fosse un mutuo: paga di più, ma non subito.



Si alza così notevolmente il livello complessivo dell'operazione: con 300 milioni per il cartellino, 30 netti a stagione in 5 anni al giocatore (cifra da raddoppiare considerando il lordo) e 40 di consulenza al padre agente, si arriva a 640 milioni. Se non è pazzia questa...



Dalla Cina, intanto, arriva una notizia che conferma l'affare in corso. Un'azienda ha infatti rivelato che Neymar ha annullato un evento promozionale nel paese asiatica "perché impegnato in un trasferimento".