Psg, 222 milioni per Neymar: Barcellona trema

Prende sempre più quota in Spagna l'ipotesi che Neymar possa trasferirsi al Paris Saint-Germain. Dopo le prime indiscrezioni di As e Sport, sono tutti i media a parlare dei contatti avviati tra l'entourage del giocatore e il club parigini in vista di un eventuale trasferimento. Il padre del giocatore dovrebbe vedere nei prossimi giorni a Parigi il proprietario del club francese, Nasser Al-Khelaifi, pronto a versare la clausola di 222 milioni al Barcellona. Una follia, evidentemente, o magari una "voglia di rivalsa" che forse nasce dopo il tentativo dei blaugrana di portare via Verratti.



Secondo i media spagnoli per Neymar riterrebbe sia arrivato il momento di staccarsi da Messi, che gli farebbe ombra nel Barça, e diventare "il leader di un grande progetto", e il "numero 1 mondiale". "Neymar non si sente a proprio agio nel Barcellona", scrive Sport, secondo cui "chi gli sta vicino insiste sul fatto che sia giunto il momento di lasciare il Barca. Gli consigliano di allontanarsi dall'ombra di Messi per crescere lontano dal Camp Nou e ottenere maggior gloria mondiale". Il ds blaugrana, Robert Fernandez, ha comunque detto di "non credere che qualcuno paghi la clausola. Un Barca senza Neymar non succederà".