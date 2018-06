Pressing su Milinkovic e Chiesa: la Juve si 'affida' a Pjaca

Chiamatelo 'fattore Pjaca'. L'ala croata, in prestito allo Schalke 04 negli ultimi sei mesi (ha trovato poco spazio), vorrebbe rilanciarsi alla Juventus come fatto intendere dal suo procuratore ma i bianconeri non sembrano pensarla allo stesso modo.



I campioni d'Italia, non è un segreto, sognano di portare a Torino Milinkovic-Savic: ieri a margine dell'assemblea di Lega c'è stato un fitto dialogo tra Marotta e Lotito che avrebbero parlato proprio del gioiello serbo. Nei giorni scorsi sarebbe arrivata un'offerta bianconera (70 milioni più Rugani) respinta dalla Lazio, ora proprio Pjaca potrebbe esssere inserito nell'affare per abbassare le pretese del presidente biancoceleste (120 milioni).



Attenzione però perché l'ex Dinamo Zagabria piace molto anche alla Fiorentina e in particolare al dg Pantaleo Corvino. Secondo Tuttosport Marotta e Paratici lavorerebbero al prestito con diritto di riscatto e controriscatto ma nell'ottica dell'acquisto di Federico Chiesa: la Viola vuole almeno 60 milioni e sull'esterno azzurro ci sono le big di mezza Europa. I gigliati intendono tuttavia tenere separate le operazioni e puntano sulla volontà del talento azzurro, felice di restare un altro anno in Toscana.