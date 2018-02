Premier League, rivoluzione mercato: stop anticipato alle trattative

Sarri, Allegri e tutta quella sfilza di allenatori che da sempre sostengono che il calciomercato estivo dovrebbe chiudersi prima sarebbero contentissimi e siamo sicuri che Mourinho, Guardiola &co. lo sono eccome. La Premier League si prepara ad una rivoluzione storica, la decisione è già ufficiale, dal prossimo anno la sessione estiva di mercato terminerà prima dell'inizio del campionato: dal 9 giugno al 9 agosto 2018 sarà possibile effettuare operazioni in entrata, in prestito e a titolo definitivo, per quanto riguarda le uscite, invece, sarà possibile cedere all'estero anche oltre la "transfer window", pur rispettando la finestra di mercato della squadra acquirente.

Una svolta storica per la Premier League (che il prossimo anno inizierà nel weekend dell'11/12 agosto), una decisione presa all'unanimità da tutti i club del campionato più ricco del mondo alla fine dell'ultima sessione estiva che ora è diventata ufficiale: sarà possibile effettuare operazioni in entrata dal 9 giugno 2018 alle 17.00 del 9 agosto. Una rivoluzione (che al momento riguarda solo l'Inghilterra, ma potrebbe "trainare" anche le altre Federazioni) che come detto anche dalle nostre parti farebbe felici molti allenatori e chissà che proprio Allegri e Sarri non decidano di trasferirsi in Inghilterra il prossimo anno per "sperimentare" la novità (il Chelsea starebbe preparando l'assalto proprio per il tecnico del Napoli).