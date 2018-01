Premier League, mercato di gennaio da record

Lo chiamano “mercato di riparazione”, ma quello di questo gennaio sembra più un vero e proprio supermarket dove le trattative sono tutt’altro che marginali. Chiedetelo a Pep Guardiola, che si gode a metà stagione l’acquisto più oneroso della storia del City: i 65 milioni pagati per la clausola di Aymeric Laporte superano i 62 e mezzo spesi per un certo Kevin De Bruyne. Se poi ti ritrovi in rosa 4 dei 5 difensori più pagati di sempre alla domanda “sei felice?” non puoi che rispondere: “Of course a lot”.

L’ultimo colpo dei Citizens potrebbe essere l’algeirno Mahrez del Leicester, per cui ci sarebbe un offerta di 62 milioni di euro, tanto vale sostituire l’infortunato Sanè (che starà fuori 6/7 settimane). Grandi nomi e grandi cifre per un mercato che a scapito del periodo non ammette saldi. La Premier la fa da padrona: il primo giro di valzer lo hanno offerto United e Arsenal con lo scambio Sanchez–Mkhitaryan. Il cileno, tanto per cambiare, sarà il giocatore più pagato d’inghilterra, con più di 23 milioni a stagione. Ma per i Gunners non è finita qui, a Londra è arrivato anche Aubameyang, per una cifra che ruota attorno ai 70 milioni. Gente che va e gente che viene, insomma, perché l’arrivo del gabonese permetterebbe a Giroud di partire, il Chelsea lo aspetta, se la trattativa andrà in porto si vedrà. Ma nel dubbio Conte accarezza l’idea Llorente, dopo l’amara conclusione dell’affare Dzeko.

Nomi e cifre da capogiro, si diceva, ma del resto c’era da aspettarselo. Se il buongiorno si vede dal mattino, il passaggio di Coutinho al Barça per 160 milioni qualche segnale l’aveva dato. Il Liverpool si è subito consolato con Van Dijk, altri 85 milioni, tanto per cambiare. Insomma, il supermarket d’Europa sta per chiudere, ma quest’inverno ha fatto – è il caso di dirlo - orario continuato.