Politano, l'agente ammicca all'Inter: "Destinazione gradita"

Quella che sta per iniziare sarà l'estate del salto di qualità per Matteo Politano, che lascerà il Sassuolo per una big della Serie A. L'esterno della Nazionale a gennaio è stato a un passo dal Napoli, anche la Roma lo segue da tempo, ma ora in vantaggio sembra esserci l'Inter, che è a caccia di un esterno come dimostra il tentativo fatto per Federico Chiesa.

E proprio i nerazzurri sarebbero la pista più gradita al giocatore, dall'agente Davide Lippi arrivano conferme: "Siamo a inizio mercato e stiamo parlando di un calciatore della Nazionale per cui è normale ci siano voci su di lui. Inter destinazione gradita? Sì, le grandi squadre lo sono" ha detto a Fcinter1908.it.

Per Politano il Sassuolo chiede circa 30 milioni, i nerazzurri potrebbero metterne sul piatto 15-20 e inserire nell'affare i giovani Pinamonti e Valietti, molto graditi al club neroverde (l'attaccante a gennaio era stato a un passo dalla squadra di iachini): in questo modo l'Inter cercherebbe di realizzare delle plusvalenze come fatto, ad esempio, lo scorso anno con Caprari.