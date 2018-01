Politano, il Napoli spazientito per la 'sponda' Sassuolo-Juve

L'affare Politano sta assumendo ormai tutti i contorni dell'intrigo. L'attaccante vorrebbe trasferirsi alla corte di Sarri ma non c'è ancora l'intesa tra il Napoli e il Sassuolo: gli azzurri offrono 16 milioni più bonus e il prestito di Ounas (ed eventualmente l'opzione per uno tra Ciciretti e Inglese a giugno).



Negli ultimi giorni poi la Juventus, come confermato da Beppe Marotta a Premium Sport, ha fatto un sondaggio preliminare con Squinzi perché preoccupano le condizioni di Cuadrado, a rischio operazione. L'ad bianconero ha negato la possibilità di un vero e proprio affondo per il 24enne e tuttavia alcuni spifferi raccontano il contrario, con un assalto in piena regola qualora Cuadrado dovesse finire sotto i ferri.



Difficile stabilire se si tratti di una semplice strategia per far spazientire il Napoli o meno, ma intanto la società di De Laurentiis comincia a stizzirsi per il gioco di sponda tra i piemontesi e il Sassuolo e secondo alcune indiscrezioni alla fine potrebbe decidere di tirarsi fuori dai giochi: si tratta di un'ipotesi molto remota. Forse i campani vogliono far arrivare un messaggio chiaro: non è il caso di tirare troppo la corda...