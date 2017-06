Pinilla vicino al Genoa, il Veracruz protesta: "Aveva firmato contratto"

Il trasferimento di Mauricio Pinilla è divemtato un vero e proprio caso. L'attaccante cileno dell'Atalanta sarebbe infatti vicino al Genoa. In particolare mancherebbe soltanto l'annuncio ufficiale per il passaggio della punta alla corte di Juric. Si tratterebbe di un ritorno perché Pinilla ha già vestito la maglia rossoblù nella stagione 2014-15.



Tuttavia Fidel Kuri, presidente della formazione messicana del Veracruz, non ci sta e attacca a La Tercera: "Ho appena inviato un rapporto ai rappresentati di Mauricio Pinilla, dove faccio vedere il contratto già firmato con il calciatore, visto che già avevamo un accordo. Credo però che questi agenti stiano sfruttando il trasferimento ad un'altra squadra per lucrare"