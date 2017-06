Pescara, Zeman apre a Cassano: "Mai dire mai"

Con il ritorno di Zeman a Pescara in una settimana sembra cambiato tutto e dopo il roboante 5-0 che è costato la panchina a Juric in città qualcuno inizia anche a credere ad una salvezza che sembra impossibile: "Finché l’aritmetica non ci condanna, dobbiamo sperare - ha detto il tecnico boemo in un'intervista alla 'Gazzetta dello Sport' - E, d’altra parte, sperano pure Crotone e Palermo. Come per lo scudetto, pur favoritissima la Juventus, possono ancora crederci Roma e Napoli".

Pronti via e Zeman ha rimesso subito i giocatori a lavorare sui suoi amati gradoni e le sue idee di calcio si sono viste già dalla gara col Genoa: "Ho passato solo i concetti di base, evidentemente i calciatori sono stati bravi a capirmi e a mettere in pratica tutto sul campo. Magari ora viene il difficile, perché dovrò cominciare a entrare più nei dettagli".

Una mano per centrare la mission impossible della salvezza potrebbe arrivare da Antonio Cassano, svincolato e in cerca di squadra in Serie A: "Considerata la sua tecnica, pochi reggono il confronto con lui - ha detto Zeman - Ma Cassano e Balotelli sono responsabili del loro destino: se hanno ottenuto meno di quanto potevano, la colpa è solo loro. Io allenatore di Cassano? Dovrei capire quanto posso ottenere da un giocatore come lui. Ma nella vita, mai dire mai".